Первоклассница в Нижнем Тагиле получила травму после падения на неё шведской стенки

На ученицу первого класса нижнетагильской школы №23 в спортивном зале 12 января упала шведская стенка.

Как уточняет tagilcity.ru, это произошло во время пребывания детей в группе продлённого дня, которые под наблюдением воспитателя играли с мячом в спортивном зале.

По словам родителей, шведская стенка рухнула на девочку неожиданно, когда та побежала догонять мяч.

"Из школы ее увезла скорая помощь, подозревали перелом челюсти. В конце концов диагностировали серьезный вывих челюсти, теперь для лечения ребенку необходимо удалить два зуба", — рассказала мама одного из учеников.

Директор школы, в которой произошло ЧП, общаться с журналистом отказалась.

В школе №23 был проведён капитальный ремонт, и 1 сентября 2022 года ученики пошли уже в обновлённое здание, в котором были заменены перекрытия, полы и крыша.

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