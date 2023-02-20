Врач Малышева: игнорирование изжоги грозит серьёзными ожогами голосовых связок

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не следует игнорировать изжогу, чтобы не получить ожоги голосовых связок. Это расстройство вовсе не является несерьёзным.

Когда человек игнорирует изжогу, он постоянно сглатывает выбрасываемый в гортань желудочный сок. Это грозит развитием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а она, в свою очередь, может стать причиной химических отёков дыхательных путей, как рассказала в программе "Жить здорово!" на Первом канале доктор Елена Малышева.

Она отметила, что если кто-то долго игнорирует собственную изжогу, он может столкнуться с ожогами голосовых связок. Рефлюкс-эзофагит чаще всего возникает в лежачем положении. Если вы почувствовали проблемы с голосом, а при этом изжога уже давно вас беспокоит, то следует отправиться к врачу для проведения процедуры гастроскопии. По её результатам и будет назначено соответствующее лечение.

Особенную тревогу нужно проявлять жертвам аллергий, им необходимо пить специальные препараты. Малышева отметила, что гастроскопия понадобится пациентам с аллергией в том случае, если они страдают одновременно и от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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