Не следует игнорировать изжогу, чтобы не получить ожоги голосовых связок. Это расстройство вовсе не является несерьёзным.
Когда человек игнорирует изжогу, он постоянно сглатывает выбрасываемый в гортань желудочный сок. Это грозит развитием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а она, в свою очередь, может стать причиной химических отёков дыхательных путей, как рассказала в программе "Жить здорово!" на Первом канале доктор Елена Малышева.
Она отметила, что если кто-то долго игнорирует собственную изжогу, он может столкнуться с ожогами голосовых связок. Рефлюкс-эзофагит чаще всего возникает в лежачем положении. Если вы почувствовали проблемы с голосом, а при этом изжога уже давно вас беспокоит, то следует отправиться к врачу для проведения процедуры гастроскопии. По её результатам и будет назначено соответствующее лечение.
Особенную тревогу нужно проявлять жертвам аллергий, им необходимо пить специальные препараты. Малышева отметила, что гастроскопия понадобится пациентам с аллергией в том случае, если они страдают одновременно и от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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