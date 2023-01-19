Врач Андреев: жвачка, бананы, каши, йогурт и настой имбиря помогают при изжоге

Врач-гастроэнтеролог Александр Андреев перечислил продукты питания, которые эффективно борются с изжогой.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, обычная жевательная резинка без сахара и мяты является самым быстрым и доступным способом избавления от изжоги.

"Жвачка усиливает выработку слюны, которая очищает слизистую пищевода от излишков желудочного сока и нейтрализует кислоты за счёт содержания щёлочи", — сказал эксперт.

Гастроэнтеролог также отметил, что при изжоге хорошо помогают жидкие каши, бананы, различные йогурты и кисломолочные продукты. По его словам, они не должны содержать пищевые добавки, в том числе сахар.

Как подчеркнул Андреев, изжога уходит после употребления настоя имбиря. Однако врач посоветовал не использовать свежие кусочки растения для приготовления напитка, ведь в этом случае пациент может столкнуться с нарушением работы желудка.

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