Лор Зайцев: пирсинг ушей может стать причиной патологий внутренних органов

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Модный пирсинг ушей может стать причиной патологий внутренних органов, как полагает врач-лор. Это связано с возможностью металла негативно влиять на системы человека.

Пирсинг ушей чреват самыми серьёзными последствиями, вплоть до разного рода патологий сердечно-сосудистой и желудочно-кишечной систем, как полагает отоларинголог Владимир Зайцев. Он подчёркивает, что научных доказательств этого пока нет, но возможность данной связи не исключена, поскольку современная медицина с вниманием относится к традиционным китайским практикам.

"Многолетний контакт металла с ушной раковиной может негативно влиять на системы человека, — заявил Зайцев порталу NEWS. ru. — Это не относится к области доказательной медицины, но мы внимательно относимся к китайским практикам и наработкам, лечениям травами, корнями, акупунктуре. Люди специально едут в Китай, чтобы лечиться по восточным технологиям, да и в российских городах тоже ищут подобные центры. Однако при этом мы достаточно бесшабашно относимся к пирсингу".

Врач также подчёркивает, что после пирсинга на теле остаются неприглядно выглядящие рубцы и спайки. Это ещё один повод для того, чтобы отказаться от данной практики.

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