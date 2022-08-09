Отоларинголог Зайцев: прокалывание ушей может вызвать неприятные последствия

Не все могут без последствий проколоть уши и носить потом красивые серёжки. Некоторым после такой косметологической процедуры не только приходится забыть об украшениях, но и лечить затем длительное время образовавшиеся на коже некрасивые рубцы. Об этом рассказал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Специалист отметил в беседе с Москвой 24, что на мочках ушей после пирсинга часто появляются грубые рубцы — келоиды. Они не представляют опасности для здоровья, но создают неудобства с точки зрения эстетики.

"Келоидные рубцы — это патологическое разрастание соединительной ткани, они возвышаются над кожными покровами и могут сильно увеличиваться, выходя за пределы раны", — пояснил доктор.

Он добавил, что человек может испытывать неприятные ощущения в области уха, такие как боль, жжение, зуд и чувство стягивания. При этом если рубец нечаянно задеть, возникает особенный дискомфорт.

По словам отоларинголога, склонность к образованию келоидных рубцов может быть наследственной. В таком случае от пирсинга и татуировок стоит отказаться, а также следует быть аккуратным, чтобы случайно не травмировать кожу, так как это может привести к некрасивым рубцам, предупредил Зайцев.