Дерматовенеролог Русин: в России лидируют сифилис, гонорея и хламидии

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России отмечается очередной рост количества половых инфекций. Защититься от них на сто процентов можно только за счёт воздержания.

Во многих странах мира отмечается увеличение количества жертв половых инфекций, включая сифилис, хламидиоз и гонорею. И Россия не исключение, как подчеркнул гинеколог и дерматовенеролог Александр Русин. Он рассказал, какие половые инфекции чаще всего поражают россиян.

"В России сейчас лидируют три инфекции: сифилис, гонорея и хламидии, если не говорить про ВИЧ, а только про то, чем занимается дерматовенеролог, — рассказал Русин в интервью NEWS. ru. — Основной и самый древний способ профилактики — стакан воды. Когда спрашивают, до или после секса, я отвечаю — вместо. Если ты не живёшь половой жизнью, то на 99,9% ты защищен от ИППП".

Он отметил, что в разных регионах динамика роста количества жертв ИППП различна. На данный показатель влияют условия жизни и культурные особенности. Но хуже всего ситуация обстоит в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а лучше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе.

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