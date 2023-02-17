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Дерматовенеролог Русин: в России лидируют сифилис, гонорея и хламидии

1:25
Здоровье

В России отмечается очередной рост количества половых инфекций. Защититься от них на сто процентов можно только за счёт воздержания.

Дерматовенеролог Русин: в России лидируют сифилис, гонорея и хламидии

Во многих странах мира отмечается увеличение количества жертв половых инфекций, включая сифилис, хламидиоз и гонорею. И Россия не исключение, как подчеркнул гинеколог и дерматовенеролог Александр Русин. Он рассказал, какие половые инфекции чаще всего поражают россиян.

"В России сейчас лидируют три инфекции: сифилис, гонорея и хламидии, если не говорить про ВИЧ, а только про то, чем занимается дерматовенеролог, — рассказал Русин в интервью NEWS. ru. — Основной и самый древний способ профилактики — стакан воды. Когда спрашивают, до или после секса, я отвечаю — вместо. Если ты не живёшь половой жизнью, то на 99,9% ты защищен от ИППП".

Он отметил, что в разных регионах динамика роста количества жертв ИППП различна. На данный показатель влияют условия жизни и культурные особенности. Но хуже всего ситуация обстоит в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а лучше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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