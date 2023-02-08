Андролог Маслов: мужские болезни вызывают скрытые инфекции и стресс

Для успешной борьбы с мужскими болезнями необходимо знать их причины. Такое мнение высказал врач-андролог.

Многие представители сильного пола сталкиваются с разными мужскими болезнями. А некоторые даже не знают о том, что они у них есть, так как эти заболевания длительное время протекают слабо выраженно или вовсе без симптомов. Вот почему необходимо регулярно проверяться, особенно если мужчина ведёт активную половую жизнь, как полагает врач-андролог Виталий Маслов.

"Одной из распространенных причин серьёзных проблем с мужским здоровьем являются различные хронические и скрытые инфекции, — рассказал он изданию "Подмосковье сегодня". — Стрессы — еще одна серьёзная причина. Но опасность стрессов многие недооценивают. А они истощают наш организм и приводят к ряду сбоев, в том числе могут стать причиной импотенции".

Различные патологии внутренних органов, генитальные инфекции и гормональные нарушения могут долго себя не проявлять, но всё это сказывается на здоровье половой системы и на самочувствии в целом. Вот чем так важна диспансеризация. Но мужчины ещё и плохо справляются со стрессом, часто обращаясь к разного рода вредным привычкам, причём до тех пор, пока не становится слишком поздно.

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