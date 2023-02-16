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ВШЭ: Разрыв связей с ВОЗ негативно скажется на российском здравоохранении

Здоровье

Директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин рассказал о последствиях приостановления Россией соглашения с ВОЗ.

ВШЭ: Разрыв связей с ВОЗ негативно скажется на российском здравоохранении

По словам эксперта, такое решение повлечет больше негативных последствий для системы здравоохранения России, чем политических выигрышей. Об этом сообщает Телеканал "360".

Сотрудничество с ВОЗ всегда обеспечивало "процесс передачи новых знаний", отмечает Шишкин. Более того, в организации работает большое число российских сотрудников, что способствует обмену опытом со специалистами международного уровня. В противном случае Россия утратит доступ к передовым технологиям, подчёркивает эксперт. 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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