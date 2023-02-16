ВШЭ: Разрыв связей с ВОЗ негативно скажется на российском здравоохранении

Директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин рассказал о последствиях приостановления Россией соглашения с ВОЗ.

По словам эксперта, такое решение повлечет больше негативных последствий для системы здравоохранения России, чем политических выигрышей. Об этом сообщает Телеканал "360".

Сотрудничество с ВОЗ всегда обеспечивало "процесс передачи новых знаний", отмечает Шишкин. Более того, в организации работает большое число российских сотрудников, что способствует обмену опытом со специалистами международного уровня. В противном случае Россия утратит доступ к передовым технологиям, подчёркивает эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.