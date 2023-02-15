Нутрициолог Юзуп: всегда лучше покупать те фрукты, к которым вы привыкли

Сегодня даже в зимнее время перед россиянами огромный выбор фруктов и овощей. Как не ошибиться и выбрать те, которые не только вкусны, но и полезны?

В первую очередь, надо ориентироваться не на какие-то экзотические и малознакомые названия фруктов, которые часто включаются в рейтинги суперпродуктов всевозможными зарубежными диетологами, а на те продукты, к которым вы уже привыкли. Таким образом можно соблюдать пищевую адаптацию. Это мнение высказала врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп.

"Это называется пищевая адаптация — когда организм учится переваривать и усваивать пищу, — рассказала эксперт "Аргументам и фактам". — И длится эта адаптация столетиями. Это первый аргумент в пользу выбора тех фруктов, которые растут в вашей зоне обитания. Именно в вашей, ведь Россия большая. В Якутии очень скудный выбор местных фруктов и овощей, но и народы, населяющие эту республику, привыкли к совсем другой пище. Обилие пищевых волокон (клетчатки) может вызвать несварение, вздутие, а в долгосрочной перспективе, при постоянном употреблении, даже иммунный конфликт".

К примеру, в Центральной России для зимнего рациона привычны яблоки зимних сортов, выдерживающие длительное хранение, а также зимние сорта груш. Да, эти плоды долго хранятся, но всё ещё имеют много клетчатки. Полезными будут мандарины и хурма, которые поставляют к нам из ближнего зарубежья — это одни из самых безопасных "иностранных фруктов". А вот тропические фрукты вроде киви, ананасов, бананов стоит есть поменьше из-за пищевой адаптации, а также в связи с особенностями логистики, то есть доставки этих продуктов. Везти их надо очень долго, поэтому такие фрукты собирают неспелыми и подвергают серьёзной химической обработке. В итоге, они бывают неполноценными и не успевают собрать все нутриенты.

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