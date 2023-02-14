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Диетолог Соломатина: главная ошибка пожилых людей — однообразное питание

Здоровье

Из-за характерных возрастных изменений здоровье пожилого человека более уязвимо. Поэтому вопрос питания приобретает решающее значение.

Диетолог Соломатина: главная ошибка пожилых людей — однообразное питание

Рацион пожилого человека должен быть максимально разнообразным, конечно, с учётом индивидуальных особенностей здоровья и переносимости тех или иных продуктов. Есть пища, которую считают однозначно вредной вроде фастфуда, а также красного мяса с высокой степенью переработки — колбаса, ветчина, сосиски и тому подобное. А вот фруктов, овощей, жирной рыбы и цельных злаков должно быть много. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ошибки часто допускают пожилые люди в питании.

"Главная ошибка — это однообразное питание, — пояснила Соломатина в беседе с Москва 24. — Если все время есть одно и то же — это чревато нехваткой полезных веществ. Нам нужно очень много компонентов, чтобы полноценно жить. У пожилых большой дефицит полезных веществ в силу того, что они недополучают их, плюс что-то не усваивается. Чтобы держать себя на плаву всё время, необходимо восполнять этот дефицит".

Она подчёркивает, что диета пожилого человека должна включать достаточное количество углеводов, жиров и белков. Белки важны для мышц и иммунной системы. Их можно получать из индейки, рыбы, курицы, сыра, нежирного творога и яиц. Жиры входят в состав красной рыбы, кисломолочных продуктов и селёдки. А хорошими источниками углеводов эксперт называет фрукты и овощи, а также цельнозерновой хлеб и каши.

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Главное условие долголетия
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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