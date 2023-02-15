Китайский профессор Вэнь Цибан: люди с пульсом 60 живут дольше всех

Идеальным может быть показатель не только артериального давления, но и частоты сердечных сокращений. Китайский профессор озвучил пульс, который чаще всего наблюдается у долгожителей.

Частота сердечных сокращений в районе 60 ударов в минуту является самой оптимальной для здоровья человека. Именно она и отмечается у большинства долгожителей, как полагает китайский профессор Вэнь Цибан, который строит это утверждение на анализе данных медицинских осмотров более двух миллионов пациентов, как пишет ИнфоСМИ.

Профессор Китайского университета медицины и фармакологии подчёркивает, что если у кого-то пульс в состоянии покоя поднимается до 80-90 ударов, то это может сократить продолжительность жизни приблизительно на пять лет. А если пульс увеличивается до 100 ударов в минуту, то средняя продолжительность жизни уменьшится на 13 лет.

Отметим, что нормальным, то есть не являющимся патологическим, считается пульс в состоянии покоя от 60 до 100 ударов в минуту. Всё что ниже или выше уже требует более пристального наблюдения специалистов. И вот теперь выясняется, что именно нижний предел нормы более свойственен долгожителям.

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