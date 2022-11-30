Врач Дупик: курение, алкоголь и лишний вес могут привести к инфаркту миокарда

Курение, употребление спиртных напитков, лишний вес и высокий уровень холестерина могут спровоцировать инфаркт миокарда, сообщил кардиолог Николай Дупик.

В интервью изданию "Вести Подмосковья" он пояснил, что с приступами нередко сталкиваются пожилые люди. Кроме того, специалист подчеркнул: пациенты, страдающие от сахарного диабета, тоже часто поступают в медучреждения с инфарктом.

Он порекомендовал россиянам отказаться от сигарет и алкоголя во избежание развития опасных заболеваний.

По словам кардиолога, защититься от инфаркта также можно с помощью здорового питания и регулярных занятий спортом.

Издание отмечает, что сердечный приступ чаще всего возникает после тяжёлых физических нагрузок, перенесённого стресса или тромбоза коронарных артерий. К симптомам инфаркта относят жгучую боль в области грудной клетки, которая отдаёт в лопатку или руку, учащённый пульс, одышку, усталость и головокружение.

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