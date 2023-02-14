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Инфекционист Когут: чем чаще люди целуются, тем сильнее укрепляется их иммунитет

Здоровье

С помощью поцелуев могут распространяться заразные заболевания, но они же и укрепляют иммунитет. А поэтому не стоит переставать целоваться.

Инфекционист Когут: чем чаще люди целуются, тем сильнее укрепляется их иммунитет

В День святого Валентина количество поцелуев на планете растет. Они уже давно являются одним из самых приятных проявлений любви и влечения. Однако сам по себе поцелуй — это не только приятный ритуал, но и механизм распространения бактерий из одной полости рта в другую. Иногда это бывает очень полезно в деле укрепления иммунитета, рассказала врач-инфекционист Татьяна Когут. Она подчеркнула, что при поцелуе изо рта в рот могут передаться около 80 млн бактерий, и из них 20 процентов — уникальны.

"Во время поцелуя в процессе обмена слюной у партнеров образуются антитела к чужеродным бактериям друг друга и происходит так называемая перекрёстная иммунизация, — отметила доктор Когут в беседе с изданием Газета.Ru. — Благодаря ей повышается сопротивляемость и устойчивость организма к инфекциям, передающимся воздушно-капельным путем. Чем чаще люди целуются, тем эта иммунизация происходит активнее и иммунитет лучше укрепляется".

Заражения через поцелуй тоже происходят, как отмечает врач. Чаще всего люди передают друг другу вирус простого герпеса. Однако этот патоген имеется почти у всех жителей нашей планеты, и в большинстве случаев он пребывает в спящем состоянии. А вот передающийся с поцелуями инфекционный мононуклеоз может вызвать такие симптомы, как усталость, боли в горле, лихорадка и потеря аппетита. Поцелуи также являются передатчиками практически всех инфекций, распространяемых воздушно-капельным путём, включая даже COVID-19. Но, скорее всего, заражение произойдёт гораздо раньше, чем вы начнёте целоваться с носителем вируса.

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Причуды Святого Валентина
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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