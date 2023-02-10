Исследование: ограничение калорий действительно замедляет старение

Авторитетное научное исследование доказало, что ограничение калорий замедляет скорость старения. А значит, задержать молодость всё-таки реально.

Многочисленные предыдущие исследования приходили к выводу, что никакие диетические вмешательства не могут замедлить скорость старения человека. Однако учёные из Колумбийского университета провели рандомизированное контролируемое исследование, в котором участвовали 220 здоровых мужчин и женщин без ожирения. Оно показало, что ограничение калорий замедляет скорость старения добровольцев, как пишет HealthNews.

Следует отметить, что ограничение калорий подходит не всем. Это диетическая методика, при которой человек сокращает в рационе количество калорий ниже того уровня, который считается типичным для его возраста, пола, веса и уровня активности. Ограничение калорий — это не то же самое, что пропуск приёмов пищи или соблюдение экстремальных диет, исключающих целые группы продуктов.

Напротив, это постепенное и контролируемые сокращение потребления калорий, обычно сопровождаемое сбалансированной диетой с разнообразными продуктами, которая гарантирует, что организм получит все основные питательные вещества. Человек может приступать к ограничению калорий только после консультации с врачом, поскольку низкокалорийная диета не является безопасной для всех.

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