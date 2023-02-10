Терапевт опровергла способность упражнений на пресс избавлять от жира на животе

Принято считать, что для обретения идеального живота нужно делать специальные упражнения на пресс. Однако только ими добиться желаемого невозможно.

Если человек хочет иметь кубики пресса, он должен выполнять специальные упражнения. И с их помощью кубики действительно появятся, но нужно будет еще согнать жирок с живота и боков, чтобы их можно было увидеть. А для этого придётся использовать так называемый комплексный подход, как рассказала терапевт Ольга Чиркова. Он включает не только физические нагрузки, но и питание.

"Правильно питайтесь: никаких быстрых углеводов, трансжиров, солений и копчёностей, — заявила она NEWS. ru. — Больше овощей, фруктов, белков, зернобобовых. Считайте калории: необходим очень небольшой дефицит. Высыпайтесь: недостаток сна и стрессы увеличивают выработку грелина — гормона голода. Чередуйте кардио- и силовые тренировки. Делайте лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон".

Нельзя забывать про отдых и полноценный сон. Интенсивные физические нагрузки дают эффект только в том случае, если организм успевает отдохнуть. Наконец, требуются и разные тренировки — кардио и силовые. Если ничего из этого не поможет, останется только абдоминопластика.

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