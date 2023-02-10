Принято считать, что для обретения идеального живота нужно делать специальные упражнения на пресс. Однако только ими добиться желаемого невозможно.
Если человек хочет иметь кубики пресса, он должен выполнять специальные упражнения. И с их помощью кубики действительно появятся, но нужно будет еще согнать жирок с живота и боков, чтобы их можно было увидеть. А для этого придётся использовать так называемый комплексный подход, как рассказала терапевт Ольга Чиркова. Он включает не только физические нагрузки, но и питание.
"Правильно питайтесь: никаких быстрых углеводов, трансжиров, солений и копчёностей, — заявила она NEWS. ru. — Больше овощей, фруктов, белков, зернобобовых. Считайте калории: необходим очень небольшой дефицит. Высыпайтесь: недостаток сна и стрессы увеличивают выработку грелина — гормона голода. Чередуйте кардио- и силовые тренировки. Делайте лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон".
Нельзя забывать про отдых и полноценный сон. Интенсивные физические нагрузки дают эффект только в том случае, если организм успевает отдохнуть. Наконец, требуются и разные тренировки — кардио и силовые. Если ничего из этого не поможет, останется только абдоминопластика.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.