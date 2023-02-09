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Врач Мухаметшина: рак не возникает по вине компьютеров или смартфонов

Здоровье

Не стоит бояться современной техники, она не провоцирует опухоли. С таким заявлением выступила врач-гинеколог.

Врач Мухаметшина: рак не возникает по вине компьютеров или смартфонов

Существует распространённое мнение о том, что при активном использовании смартфонов или компьютеров на человека воздействует некое опасное излучение, способное спровоцировать развитие злокачественных новообразований. Однако современная техника не может вызывать опухолей, поскольку она значительно отличается от своих прототипов полувековой давности, как заявила врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог Марина Мухаметшина.

"В числе вредных факторов ни компьютеров, ни смартфонов больше нет, так как доказано, что современная техника не влияет на возникновение злокачественных процессов, — рассказала она "Известиям". — Излучение нашей современной техники отличается глубиной и мощностью от излучения техники того времени, когда эта теория была выдвинута — это были 50-60-е годы прошлого века".

Она также подчёркивает, что каких-либо отдельных продуктов питания, конкретно защищающих от рака, не существует. Совокупно все правильное питание оказывает на организм необходимое защитное воздействие, что уменьшает риск развития опухолей. Вот почему так важно соблюдать здоровый образ жизни в целом.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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