Стоматолог Лахай: нелеченые молочные зубы являются воротами для инфекции

В отношении молочных зубов существует несколько опасных для здоровья мифов. Опытный врач-стоматолог их развеял.

Принято считать, что молочные зубы и вовсе не следует лечить, ведь они скоро выпадут, и на их месте вырастут зубы коренные. Однако, как отметил врач-стоматолог Яким Лахай, при отсутствии лечения молочные зубы выпадают слишком рано, и освободившееся в челюсти место занимают соседние молочные зубы, которые начинают наклоняться. Нелеченые молочные зубы пропускают всевозможные инфекции, способные проникнуть в организм ребёнка и поставить под удар его почки, печень и даже сердце.

"Кариес провоцируется не только любовью к сладостям, — заявил врач в беседе с изданием "Газета.Ru". — Большую роль играет резистентность и плотность эмали, которая не позволяет кариесу развиваться быстро. Это может быть обусловлено генетически и зависеть от структуры ткани, либо от применяемой зубной пасты. Также у детей до 12 лет не сформированы мануальные навыки, они не всегда тщательно чистят зубы. Именно поэтому их должны контролировать родители".

Доктор Лахай отметил, что отсутствие корней у молочных зубов — это тоже миф, порой корни у них даже больше, чем у коренных зубов. Но к моменту выпадения они просто рассасываются, из-за чего мы видим лишь коронковую часть. Также у молочных зубов имеются и нервы.

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