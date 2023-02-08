Критик Сергей Соседов заявил, что оставил работу на ТВ из-за проблем со здоровьем

Телеведущий Сергей Соседов неспроста на какое-то время пропал с радаров. Состояние здоровья музыкального критика оставляет желать лучшего.

Ведущий покинул проект "Фактор BY", но не из-за Ольги Бузовой, которая его допекала склочным характером. Соседов объяснил, что просто не вывез такую жуткую нагрузку. Его здоровье изрядно подорвалось от постоянных переездов и нервов. Но радовать россиян своими проектами шоумен всё же будет.

"Есть какие-то свои планы. Совмещать два проекта, а иногда три, очень сложно. Мотаться между Москвой и Минском мне было крайне тяжело. Я уставал безумно. Я и болел. Это большая нагрузка", — сказал критик в беседе с порталом BLITZ+.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.