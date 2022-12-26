Певица Ольга Бузова и критик Сергей Соседов поскандалили на шоу "Фактор BY"

Музыкальный критик Сергей Соседов и певица Ольга Бузова устроили скандал в эфире шоу "Фактор BY". Эксперт вышел из себя после комментариев артистки о номере молодого участника проекта.

"Здесь должны говорить профессионалы — педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то… Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!", — заявил Соседов.

Бузова не обладает достаточными знаниями и опытом для того, чтобы судить начинающих артистов, отметил Соседов. Критик заявил: певица не необъективна в своих оценках, а её нахождения среди членов жюри подталкивает к мысли о коррумпированности организаторов проекта. На нападки в свою сторону, Бузова назвала Соседова хамом.

"Я хам — посмотрите на неё… Это смешно! Не хочу работать с ней больше, она пиарит своих — за бабки", — прокричал критик.

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