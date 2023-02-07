Суд признал врача виновной в смерти пациентки и освободил от наказания

В Санкт-Петербурге суд признал акушера-гинеколога виновной в причинении смерти по неосторожности 65-летней пациентке. Но освободил от наказания.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал вину акушера-гинеколога Аллы Ананько по части второй статьи 109 УК РФ с в связи с причинением смерти по неосторожности. По вине медика скончалась 65-летняя пациентка, и больница должна выплатить в пользу её родственников свыше трёх миллионов рублей.

На суде установлена непрямая причинно-следственная связь между действиями врача и уходом из жизни больной. Экспертиза показала "дефект медпомощи" при хирургическом лечении, а также несвоевременную диагностику перитонита и даже отказ врача Ананько от дренирования брюшной полости больной, хотя этого требовала мировая хирургическая практика.

Суд назначил медику наказание в виде ограничения свободы сроком на год с запретом заниматься деятельностью в области здравоохранения на тот же срок. Однако, в связи с истечением срока давности, от основного и дополнительного наказания акушер была освобождена. Следовательно, она может продолжать заниматься врачебной деятельностью и далее

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