В России начали присуждать рекордные компенсации за ошибки врачей

Анализ судебных решений за последние годы показывает, что жертвы врачебных ошибок начали получать намного большие суммы, чем раньше. Правда, случаи пока единичны.

Десятилетиями российские суды если и признавали случаи преступной небрежности со стороны врачей или целых медицинских организаций, то ограничивались чисто символическими компенсациями, которые иногда выглядели издевательски, если учесть тяжёлые последствия таких ошибок. Однако в последнее время ситуация стала меняться, как показывает анализ судебных решений, проведённый экспертами Telegram-канала "Юраптека".

Он демонстрирует, что в последние годы суды первой инстанции взыскали рекордные суммы за врачебные ошибки. Так, в декабре 2021 Савеловский суд Москвы постановил взыскать с частной клиники 50 млн рублей в пользу дочерей режиссёра и продюсера Владимира Арцибашева, так как экспертиза доказала, что тактика его лечения была неверной, несвоевременной и неадекватной, она не соответствовала заболеванию, что и привело к смерти. Правда, Мосгорсуд снизил сумму до 6 млн рублей.

В феврале 2022 года в Петропавловске-Камчатском в пользу мужа и детей умершей при родах женщины с нескольких медучреждений города было взыскано 50 млн рублей. В постановлении говорится, что если таких денег у клиник не будет, сумму обязан погасить Минздрав. В мае 2022 суд в Новосибирской области взыскал 16 млн рублей с ЦРБ Барабинского района за ненадлежащее оказание медпомощи, из-за которого ребёнок стал инвалидом после рождения. Все кассационные жалобы больницы были отклонены.

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