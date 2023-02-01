Анализ судебных решений за последние годы показывает, что жертвы врачебных ошибок начали получать намного большие суммы, чем раньше. Правда, случаи пока единичны.
Десятилетиями российские суды если и признавали случаи преступной небрежности со стороны врачей или целых медицинских организаций, то ограничивались чисто символическими компенсациями, которые иногда выглядели издевательски, если учесть тяжёлые последствия таких ошибок. Однако в последнее время ситуация стала меняться, как показывает анализ судебных решений, проведённый экспертами Telegram-канала "Юраптека".
Он демонстрирует, что в последние годы суды первой инстанции взыскали рекордные суммы за врачебные ошибки. Так, в декабре 2021 Савеловский суд Москвы постановил взыскать с частной клиники 50 млн рублей в пользу дочерей режиссёра и продюсера Владимира Арцибашева, так как экспертиза доказала, что тактика его лечения была неверной, несвоевременной и неадекватной, она не соответствовала заболеванию, что и привело к смерти. Правда, Мосгорсуд снизил сумму до 6 млн рублей.
В феврале 2022 года в Петропавловске-Камчатском в пользу мужа и детей умершей при родах женщины с нескольких медучреждений города было взыскано 50 млн рублей. В постановлении говорится, что если таких денег у клиник не будет, сумму обязан погасить Минздрав. В мае 2022 суд в Новосибирской области взыскал 16 млн рублей с ЦРБ Барабинского района за ненадлежащее оказание медпомощи, из-за которого ребёнок стал инвалидом после рождения. Все кассационные жалобы больницы были отклонены.
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