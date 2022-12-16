В Солнечногорске умер лежавший в коме из-за ошибки врача мальчик

Журналисты сообщили, что в Солнечногорске умер шестилетний ребёнок, который находился в состоянии комы три года.

По информации SHOT, медики диагностировали у мальчика генетическое заболевание. Он впал в кому из-за ошибки стоматолога, заявили журналисты. Ночью у ребёнка остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что в 2019 году врач использовал слишком много анестетика и вызвал у несовершеннолетнего пациента перенасыщение углекислым газом. Медик получил четыре года тюрьмы. Заместителя руководителя клиники суд приговорил к условному сроку.

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