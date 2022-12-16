Журналисты сообщили, что в Солнечногорске умер шестилетний ребёнок, который находился в состоянии комы три года.
По информации SHOT, медики диагностировали у мальчика генетическое заболевание. Он впал в кому из-за ошибки стоматолога, заявили журналисты. Ночью у ребёнка остановилось сердце.
Ранее сообщалось, что в 2019 году врач использовал слишком много анестетика и вызвал у несовершеннолетнего пациента перенасыщение углекислым газом. Медик получил четыре года тюрьмы. Заместителя руководителя клиники суд приговорил к условному сроку.
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