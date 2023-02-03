Онколог Титов: галлюцинации, раздражительность и головные боли — признаки рака мозга

Если у человека неожиданно появляются такие несвойственные ему ранее черты, как неряшливость или внезапная агрессия, они могут быть вызваны опухолью мозга. Об этом заявил известный онколог.

Врач-онколог, профессор, ведущий научный сотрудник по онкологии Боткинской больницы Константин Титов рассказал, по каким внешним признакам можно определить появление опухоли мозга. Если вы заметили их у себя или у своих родных, то лучше как можно скорее пройти через обследование у врача в поликлинике. Чем быстрее начнётся лечение, тем лучше.

"Основные симптомы при глиомах — спонтанно появившаяся и постепенно усиливающаяся головная боль, головокружения и тошнота, нарушения походки и почерка, прогрессивное снижение зрения или двоение в глазах, резкое снижение памяти, онемение и нарушение в движениях конечностей и других частях тела, — рассказал Титов Агентству городских новостей "Москва". — Также — и далеко не редко — при опухолях мозга может быть изменение в психике: повышенная раздражительность и возбудимость, появление галлюцинаций, агрессивности, неряшливости и циничности".

Титов подчеркнул, что доброкачественные новообразования вроде менингиом, аденом гипофиза и неврином при хирургическом лечении успешно удаляются, после чего пациент может рассчитывать на полное выздоровление. А вот агрессивные и злокачественные глиобластомы и другие опухоли мозга, особенно на запущенной стадии, вылечить нельзя. Но реально продлить жизнь пациента.

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