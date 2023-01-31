Гастроэнтеролог Дзагурова: рыбий жир может нарушить память и вызвать рак

Все мы слышали про пользу рыбьего жира, но принимать его нужно с осторожностью. Об этом рассказал врач гастроэнтеролог.

В рыбьем жире множество ценнейших ингредиентов, включая полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. В нашем организме они не производятся, но для его нормального функционирования важны. Вот почему в рацион человека обязательна должны входить жирная рыба либо рыбий жир в виде добавок. Но употреблять рыбий жир следует с осторожностью, как рассказала врач-гастроэнтеролог Алина Дзагурова.

"Проблема в том, что сегодня рыба уже совсем не легкодоступный и безопасный продукт, — пояснила она порталу Life. — Огромное её количество загрязнено ртутью и другими тяжёлыми металлами, поэтому стоимость качественной рыбы растёт, и, соответственно, не каждый человек может себе позволить покупать продукт на всю семью. И в то же время никто не знает, сколько именно жирной рыбы нужно съесть для получения "правильной дозы" Омега-3".

Сами добавки, по словам эксперта не влияют на вероятность болезней сердца или уровень смертности. Однако их приём может негативно сказываться на фертильности и работе мозга. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 не только уменьшают уровень "плохого" холестерина, но и скрывают его в печени, а это грозит жировым гепатозом. Наконец, приём рыбьего жира в больших количествах может привести и к опухолевым заболеваниям груди.

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