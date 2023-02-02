Диетолог Павличенко: ранний ужин не помогает сохранить стройность

Привычка принимать пищу задолго до отхода ко сну ничуть не более полезна, чем поздний ужин. Важнее то, из чего эта пища состоит.

Существует распространённое мнение о том, что ранний ужин способствует сохранению стройности, и только если мы съедаем пищу непосредственно перед сном, то это может привести к набору лишнего веса. В реальности, это не соответствует действительности, как рассказала диетолог и кардиолог Светлана Павличенко. Она полагает, что необходимо следить за балансом поступления и расхода энергии в течение всего дня, а не концентрироваться на каком-то отдельном отрезке времени.

"Поздние перекусы, особенно калорийными снеками и сладостями, гораздо более опасны для здоровья и для талии, чем полноценный ужин в рамках здорового питания, — рассказала она в интервью "Газета.Ru". — Поэтому ужинать нужно в комфортное время, чтобы не успеть проголодаться до отхода ко сну и в то же время не испытывать тяжести в желудке".

Павличенко рекомендует включать в рацион побольше так называемых лёгких продуктов, которые вызывают ощущение сытости, но не содержат множества калорий. Крайне важно, чтобы в них было много клетчатки, поскольку она медленно переваривается, так что сытость не исчезает долго, и желания перекусить не возникает.

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