Привычка принимать пищу задолго до отхода ко сну ничуть не более полезна, чем поздний ужин. Важнее то, из чего эта пища состоит.
Существует распространённое мнение о том, что ранний ужин способствует сохранению стройности, и только если мы съедаем пищу непосредственно перед сном, то это может привести к набору лишнего веса. В реальности, это не соответствует действительности, как рассказала диетолог и кардиолог Светлана Павличенко. Она полагает, что необходимо следить за балансом поступления и расхода энергии в течение всего дня, а не концентрироваться на каком-то отдельном отрезке времени.
"Поздние перекусы, особенно калорийными снеками и сладостями, гораздо более опасны для здоровья и для талии, чем полноценный ужин в рамках здорового питания, — рассказала она в интервью "Газета.Ru". — Поэтому ужинать нужно в комфортное время, чтобы не успеть проголодаться до отхода ко сну и в то же время не испытывать тяжести в желудке".
Павличенко рекомендует включать в рацион побольше так называемых лёгких продуктов, которые вызывают ощущение сытости, но не содержат множества калорий. Крайне важно, чтобы в них было много клетчатки, поскольку она медленно переваривается, так что сытость не исчезает долго, и желания перекусить не возникает.
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