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Нутриционист Амати: завтрак вовсе не является главным блюдом дня

Здоровье

Существует распространённое мнение о том, что завтрак является самой важной частью суточного рациона. Однако некоторые нутриционисты с этим не согласны.

Нутриционист Амати: завтрак вовсе не является главным блюдом дня

Пословица говорит, что завтрак нужно съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу. Десятки лет нам внушали мысль, что именно утром и должен состояться основной приём пищи, который заряжает нас энергией на весь оставшийся день, а вот вечером питание должно быть ограниченным. Однако доктор Федерика Амати рассказала, что эта всеобъемлющая рекомендация о пользе завтрака не основывается ни на какой конкретной научной основе.

"Результаты крупных исследований, демонстрировавших способность завтрака становиться самыми полезным приёмом пищи за день, часто были связаны с другими факторами вроде режима сна, а не с самой едой, — рассказала нутриционист изданию The Daily Mail. — Призыв к людям завтракать первым делом после пробуждения в тот момент, когда многие не испытывают голода, приводит к тому, что они употребляют что-нибудь быстрое и приятное на вкус вроде тостов с джемом, переработанных хлопьев, закусок, выпечки и многих других блюд, которые содержат массу сахара, но минимум белка, клетчатки и полезных жиров".

Амати полагает, что такой завтрак лучше пропустить. Вместо него следует употреблять яйца, грибы, зелень, помидоры, бобы и немного цельного зерна, причём не сразу с утра, а позже, когда возникнет чувство голода. Но если вы просыпаетесь уже голодными, то можно нормально завтракать. Сама Амати не считает пропуск завтра какой-либо проблемой.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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