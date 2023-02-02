Пластический хирург Скворцов: нос при ринопластике больше не ломают

С проведением хирургической коррекции носа у людей связано много мифов. Эксперт в области ринопластики их развеял.

Принято считать, что при проведении ринопластики пациентам непременно ломают нос, и дышать после этого бывает невозможно. Однако сейчас так называемый открытый способ работы практически не используется, и сама процедура стала малоинвазивной. Её проводят через небольшие разрезы в полости носа, так что дыханию ничего мешать не будет. Сам процесс реабилитации протекает гораздо быстрее, как рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов.

"Методика "сноса крыши" уже довольно давно не используется хирургами, но, несмотря на это, пациенты представляют операцию именно таким образом, — заявил он в интервью "Вечерней Москве". — Новое направление ринопластики — теоринопластика, при которой в крайнем случае используется открытый способ работы. Квалифицированный хирург сможет решить любую ситуацию, даже если это перелом со смещением. Сегодня достаточно велик выбор методик для работы".

Отметил, что боли при операции не бывает, поскольку используется современная анестезия. После завершения её действия некоторая боль может появиться, но она удаляется с помощью лекарств, а в некоторых случаях этого даже не требуется. В любом случае, квалифицированный хирург способен решать самые разные проблемы и достигать желаемого эффекта.

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