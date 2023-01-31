Диетолог: на переваривание разных видов белка тратится различное количество энергии

Некоторые продукты могут требовать на свою переработку калорий больше, чем содержат сами. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "СЭ".

Специалист объяснила, что на переваривание разных видов белка затрачивается различное количество энергии. Белок из молока, яиц или рыбы усваивается легче, чем из говядины. При её переваривании уходит 20-30% полученных калорий, а из овощей больше всего энергии требует сельдерей, заметила собеседник издания.

Но на усваивание калорий влияет ещё и температура блюда, добавила доктор.

Часто в заведениях питания подают жирную калорийную пищу с холодными напитками. В таком случае организму нужно время, чтобы нагреть еду, и он не успевает выработать нужные ферменты. В итоге лишняя энергия откладывается "впрок", заключила диетолог.

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