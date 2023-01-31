Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог согласился с Медведевым в вопросе присвоения интеллектуальной собственности
Россия не будет мешать транзиту нефти из Казахстана в Германию
Начальник почты в Оренбурге целый год присваивала себе прибыль от продажи товаров
Кашеварова о передаче Абрамовичем Украине 2,8 млрд долларов: Зеленский — это кнопка "разблокировать"
Вирусолог Альтштейн: для человека опасен штамм птичьего гриппа H1N1
Сальдо усомнился, что танки Leopard и Abrams могут стать чудо-оружием
Экс-советник Кучмы рассказал о реальном положении дел на Украине: ситуация тупиковая
Генетик Карасёв о связи между "уколами молодости" и онкологией: человек умирал красивым и молодым
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США грозят проблемы из-за действий России с золотом

Диетолог: на переваривание разных видов белка тратится различное количество энергии

Здоровье

Некоторые продукты могут требовать на свою переработку калорий больше, чем содержат сами. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "СЭ".

Диетолог: на переваривание разных видов белка тратится различное количество энергии

Специалист объяснила, что на переваривание разных видов белка затрачивается различное количество энергии. Белок из молока, яиц или рыбы усваивается легче, чем из говядины. При её переваривании уходит 20-30% полученных калорий, а из овощей больше всего энергии требует сельдерей, заметила собеседник издания.

Но на усваивание калорий влияет ещё и температура блюда, добавила доктор.

Часто в заведениях питания подают жирную калорийную пищу с холодными напитками. В таком случае организму нужно время, чтобы нагреть еду, и он не успевает выработать нужные ферменты. В итоге лишняя энергия откладывается "впрок", заключила диетолог.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих

Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.

NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
РИА Новости: в Европе произошла вспышка вируса H5N1, представляющего угрозу для людей
Взгляд из США: России нет смысла наступать на Украине. На неё работает время
Курица — не птица, женщина — не "Заратустра" Сергей Лебедев Книги-маяки: Том Сойер и Гекльберри Финн Яна Филимонова Знак зодиака 31 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
ВС РФ нанесли удар по подразделению морского центра ВСУ в Очакове
Rebelion: усиление группы БРИКС во главе с РФ заставило США поддерживать Украину
Rebelion: усиление группы БРИКС во главе с РФ заставило США поддерживать Украину
Последние материалы
Начальник почты в Оренбурге целый год присваивала себе прибыль от продажи товаров
Кашеварова о передаче Абрамовичем Украине 2,8 млрд долларов: Зеленский — это кнопка "разблокировать"
Вирусолог Альтштейн: для человека опасен штамм птичьего гриппа H1N1
Сальдо усомнился, что танки Leopard и Abrams могут стать чудо-оружием
Диетолог: на переваривание разных видов белка тратится различное количество энергии
Экс-советник Кучмы рассказал о реальном положении дел на Украине: ситуация тупиковая
Генетик Карасёв о связи между "уколами молодости" и онкологией: человек умирал красивым и молодым
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США грозят проблемы из-за действий России с золотом
Эксперт Журавлёв назвал закрытие представительств регионов в столице логичным
Курица — не птица, женщина — не "Заратустра"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников