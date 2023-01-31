Врач Дюваль призвала не есть каши быстрого приготовления и жареное мясо на завтрак

Жареное мясо, каши быстрого приготовления и хлебобулочные изделия на завтрак нередко вызывают усталость в течение дня, предупредила диетолог Анжелика Дюваль.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на врача, утром следует отказаться от приёма тяжёлой белковой пищи, ведь она будет долгого перевариваться, используя огромное количество энергии.

"Организм начинает усиленно заниматься перевариванием, поэтому мы чувствуем усталость, нам хочется прилечь отдохнуть", — уточнила Дюваль.

Кроме того, специалист призвала россиян воздержаться от употребления простых углеводов на завтрак, так как они приводят к резкому скачку сахара в крови и нагружают поджелудочную железу. Всё это делает человека слабым в начале рабочего дня, пояснила эксперт.

Врач порекомендовала не покупать каши быстрого приготовления, а сделать выбор в пользу круп, которые достаточно долго варятся в кастрюле.

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