Терапевт Чиркова: неправильно приготовленный шашлык может привести к заражению бычьим цепнем

Шашлыки являются одними из самых популярных блюд в России. Но крайне важно готовить их правильно, чтобы не допустить попадания в организм опасного паразита.

Речь идёт о бычьем цепне — гельминте, который может проникнуть в организм человека из мяса крупного рогатого скота. Чаще всего им заражаются после употребления в пищу вяленого мяса, строганины, а также шашлыков. Риск особенно высок, если мясо плохо обрабатывается и хранится с нарушением гигиенических норм, как пояснила врач-терапевт Ольга Чиркова.

"В зоне риска любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками, — рассказала Ольга Чиркова изданию NEWS. ru. — По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш".

Интенсивная температурная обработка мяса является надёжной гарантией против почти всех имеющихся паразитов, поэтому шашлык надо хорошо прожаривать. Это же касается и других видов мяса. Особый риск представляет свинина, в которой паразиты встречаются, по статистике, чаще всего.

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