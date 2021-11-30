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Вирусолог объяснила, как паразиты помогают победить COVID‑19

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, что люди, перенёсшие паразитарные болезни, лучше переносят COVID-19.

Вирусолог объяснила, как паразиты помогают победить COVID‑19

Вирусолог поделилась своим частным мнением, основанным на наблюдениях. Есть мнение, что противопаразитарные препараты помогают справиться с коронавирусом. Баранова считает, что дело не в лекарствах, а в самих паразитах.

"Дело не в том, чтобы они были в организме прямо сейчас, а просто в какой-то момент времени, особенно в детстве, люди получали паразитную нагрузку, например, аскаридоз или ещё что-то", — сказала Баранова в своей онлайн-беседе с подписчиками в Instagram.

Биолог обратила внимание на то, что малярия — это тоже паразит.

"Малярия ослабляет течение ковида. Это уже известно, причем малярия она же долго в организме находится. Люди которые больны малярией, их вообще "колбасит" не по-детски. Раньше думали, что если к больному малярией ещё и ковид зашёл, то это всё — каюк", — объяснила вирусолог.

Баранова рассказала, что, вопреки опасениям, при малярии COVID-19 нормально переносится.

"Думаю, дело здесь в том, что паразиты приучают иммунную систему потихонечку себя вести по отношению к любому агенту, который вторгся в организм. То есть, меньше шансов, что получится какой-то цитокиновый шторм или что-то в этом роде", — отметила вирусолог.

Специалист в своей речи прибегла к образному сравнению.

"Когда футбольное поле имеет мало кочек, любой футболист может забежать и начать бегать на этом поле", — заключала медик.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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