Онкохирург: желчекаменная болезнь в половину чаще поражает женщин, чем мужчин

Как показывает статистика, камни в протоках желчного пузыря на 50% чаще обнаруживают у женщин, чем у мужчин. Причинами заболевания становятся неправильное питание, беременность, сахарный диабет и ожирение, пояснил глава хирургического отделения ФНКЦ ФМБА, врач онкохирург Юрий Иванов.

По его словам, в 99% в процентах случаев медикам приходится удалять желчный пузырь, причём часто это делается в экстренном порядке, чтобы избежать воспалительного процесса.

"Признаки, свидетельствующие о появлении данной патологии — это нарушение стула, горечь во рту, отрыжка, тошнота, рвота, ноющие боли в правом подреберье после еды", — пояснил врач изданию "Вести Подмосковья".

Хирург призвал не бояться обращаться к врачу первых симптомах заболевания. Если желчекаменную болезнь удастся обнаружить на ранних стадиях, можно будет обойтись без операции, пояснил Иванов, но и хирургического вмешательства не стоит опасаться не стоит.

Современные методы позволяют удалить орган через маленькие проколы, и пациент возвращается к привычной жизни уже через неделю после операции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.