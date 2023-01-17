Врач ФНКЦ ФМБА РФ: "Основной симптом панкреатита — боль в верхнем отделе живота"

Одной из патологий пищеварительного тракта является панкреатит — болезнь представляет собой воспаление поджелудочной железы. В мире наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости за последние годы более чем в 2 раза. Как распознать панкреатит и чем его лечить — рассказала читателям Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина.

Как распознать панкреатит

Поджелудочная железа является неотъемлемой частью пищеварительного тракта, поскольку способствует усвоению всех питательных веществ, поступающих в организм человека. Развитию панкреатита может способствовать:

злоупотребление алкоголем и курение,

действие медикаментов и токсинов,

наличие желчнокаменной болезни,

наследственные и иммунологические факторы.

Основным симптомом панкреатита является боль в верхнем отделе живота, которая может иррадиировать в спину, усиливаться после приёма пищи и уменьшаться в положении сидя или наклоне вперед.

Как лечить панкреатит

Врачи выделяют понятие острый и хронический панкреатит. Главным отличием острого состояния является быстрое развитие заболевания, при котором состояние больного ухудшается в течение нескольких часов. Острая форма предполагает:

наличие выраженной боли в верхнем отделе живота,

повышение температуры тела,

рвоту,

возможно поражение окружающих тканей и развитие инфекционных осложнений.

Лечение такого состояния осуществляется только в хирургическом отделении стационара с большой долей вероятности оперативного вмешательства.

Хронический панкреатит представляет собой длительное воспалительное заболевание поджелудочной железы, проявляющееся необратимыми изменениями структуры и функции поджелудочной железы. Может проявляться болями в животе, а также жидким стулом, снижением массы тела и развитием сахарного диабета при снижении функции поджелудочной железы.

Хронический панкреатит обычно лечится амбулаторно, лечением данной формы заболевания занимается гастроэнтеролог. По результатам осмотра специалист может поставить предварительный диагноз на основании болезненности при пальпации в проекции поджелудочной железы, а также при наличии специфических изменений в анализах крови, мочи и при ультразвуковом исследовании.

Для более достоверной визуализации структуры поджелудочной железы, как правило, дополнительно проводится компьютерная томография. Терапия при лечении панкреатита направлена на купирование болевого синдрома (аналгетики, спазмолитики), также назначается внутривенная инфузионная терапия для снижения вероятности осложнения, иногда прописывают ферментативные препараты в случае недостаточности функции поджелудочной железы.

Эффективность лечения панкреатита напрямую зависит от своевременного обращения за медицинской помощью.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Александрина Елена Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом. Куратор Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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