Одной из патологий пищеварительного тракта является панкреатит — болезнь представляет собой воспаление поджелудочной железы. В мире наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости за последние годы более чем в 2 раза. Как распознать панкреатит и чем его лечить — рассказала читателям Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина.
Поджелудочная железа является неотъемлемой частью пищеварительного тракта, поскольку способствует усвоению всех питательных веществ, поступающих в организм человека. Развитию панкреатита может способствовать:
Основным симптомом панкреатита является боль в верхнем отделе живота, которая может иррадиировать в спину, усиливаться после приёма пищи и уменьшаться в положении сидя или наклоне вперед.
Врачи выделяют понятие острый и хронический панкреатит. Главным отличием острого состояния является быстрое развитие заболевания, при котором состояние больного ухудшается в течение нескольких часов. Острая форма предполагает:
Лечение такого состояния осуществляется только в хирургическом отделении стационара с большой долей вероятности оперативного вмешательства.
Хронический панкреатит представляет собой длительное воспалительное заболевание поджелудочной железы, проявляющееся необратимыми изменениями структуры и функции поджелудочной железы. Может проявляться болями в животе, а также жидким стулом, снижением массы тела и развитием сахарного диабета при снижении функции поджелудочной железы.
Хронический панкреатит обычно лечится амбулаторно, лечением данной формы заболевания занимается гастроэнтеролог. По результатам осмотра специалист может поставить предварительный диагноз на основании болезненности при пальпации в проекции поджелудочной железы, а также при наличии специфических изменений в анализах крови, мочи и при ультразвуковом исследовании.
Для более достоверной визуализации структуры поджелудочной железы, как правило, дополнительно проводится компьютерная томография. Терапия при лечении панкреатита направлена на купирование болевого синдрома (аналгетики, спазмолитики), также назначается внутривенная инфузионная терапия для снижения вероятности осложнения, иногда прописывают ферментативные препараты в случае недостаточности функции поджелудочной железы.
Эффективность лечения панкреатита напрямую зависит от своевременного обращения за медицинской помощью.
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