Психолог Ульянова рассказала о важности личных границ

Психолог Ирина Ульянова поделилась секретами хороших отношений. По её мнению, ключевым моментом выступает умение выстраивать личные границы с окружающими, пишет Радио 1.

"У нас есть самый первый круг личных грани — это границы с самим собой, то есть мы знаем, как мы можем поступать с собой, а как не можем. Люди часто обращаются с формулировкой, что они очень увлечены своей работой, своей жизнью, что даже могут очнуться в конце дня и понять, что воды не пил, не обедал. У 80% людей чувствование себя отсутствует", — рассказала специалист.

Ульянова отметила, что близким людям мы часто не можем сказать "нет" или "не хочу" из-за страха быть отвергнутыми. Потом может возникнуть момент, в котором мы понимаем, что потеряли отношения с дорогим человеком. Приходит осознание, что в самом начале не было смелости обозначить границы.

Она отметила, что нужно взрастить в себе взрослого, знающего свои потребности человека и уметь спокойно объяснять окружающим то, что важно для вас.

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