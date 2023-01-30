В Алтайском крае возбудили дело о смерти ребенка из-за отсутствия в больнице врачей

Уголовное дело по факту смерти ребёнка возбуждено в Алтайском крае. Утверждается, что малыш умер из-за отсутствия врачей.

По факту смерти семилетнего мальчика, произошедшей в КГБУЗ "Волчихинская ЦРБ", возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. Жители села Волчихи убеждены, что ребёнок скончался из-за нехватки медиков. А в этом, по их словам, виновна главный врач Татьяна Харлова. Жители настаивают на том, что её необходимо отправить в отставку.

Ребёнок скончался 28 января, официальной причиной смерти назван стеноз на фоне ангины. Об этом пишет сообщество "Инцидент Барнаул". Местная жительница также поведала, что мальчика можно было спасти, но в тот момент на дежурстве во всей больнице была только одна медсестра. Помимо этого, в самой больнице в реанимации "нет ничего кроме наркоза" и устаревшего оборудования, нет даже кислорода, как рассказала жительница, хотя по документам всё имеется.

Причиной ухода врачей стали, по словам местных жителей, конфликты с главным врачом, на которого подано множество жалоб. В ответе регионального Минздрава сообщается, что по данному факту назначена ведомственная проверка, и до её окончания никаких оценок действиям медработников больницы давать нельзя. Также сообщается, что врачи в течение полутора часов оказывали помощь ребёнку и боролись за его жизнь до последнего. 29 января состоялось собрание жителей с участием главы района и прокурора, по результатам которого составлено коллективное обращение в адрес прокуратуры.

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