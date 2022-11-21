Жительницу Полетово Челябинской области, двухмесячный ребёнок которой задохнулся у себя в кроватке, будут судить по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"По версии следствия, 23-летняя женщина положила ребенка лицом вниз на матрас, который закрыл дыхательные пути мальчика. Малыш имел проблемы со здоровьем, и мать предупреждали о том, что ребенка нельзя укладывать на живот", — сообщает kursdela.biz.
Отмечается, что мать полностью свою вину признала.
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