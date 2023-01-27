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Эксперты рассказали, чем грозят японские санкции российскому здравоохранению

Здоровье

Из-за расширения антироссийских санкций со стороны Японии в нашу страну перестанет экспортироваться медицинское оборудование, а также вакцины. Эксперты рассказали, чем это грозит.

Эксперты рассказали, чем грозят японские санкции российскому здравоохранению

С 3 февраля Япония прекратит экспорт вакцин и медицинского оборудования в Россию, а также ряда медицинских изделий. Эксперты пока с осторожностью воспринимают эту информацию. Кто-то полагает, что это спровоцирует значительные проблемы, а кто-то считает, что волноваться ещё рано.

"Ударит в области биохимии — биохимических анализаторов, ударит в области гинекологии, кардиологии, — прокомментировал изданию "Ридус" директор по развитию национальных проектов здравоохранения Антон Жуков. — Я думаю, что японское оборудование занимает порядка 50-60% всего рынка. По оборудованию ударит серьёзно, потому что как таковых аналогов нет — их может представить только Китай, поэтому здесь будет увеличение товарооборота именно с КНР как с дружественной страной. Но это будет нескоро. Я думаю, что только к майским праздникам поймут масштаб бедствия".

При этом глава Ассоциации международных производителей медицинских изделий Сергей Ванин заявил, что перепроверяет информацию, и речь может идти о неправильной интерпретации перевода. Точная информация может появиться только в понедельник утром. Антикризисный менеджер и эксперт в области стоматологии и медицины Ирина Голубева вовсе не считает, что на России как-то сильно это отразится, хотя запрет способен спровоцировать "кратковременный коллапс". Поставщики могут на этом спекулировать за счёт завышения цен на оборудование и расходные материалы, но потом цены снизятся, так как появятся новые решения в сфере логистики.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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