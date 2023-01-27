Стоматолог Махмуд: просмотр фотографий котиков и щеночков в интернете опасен для зубов

Привычка смотреть милые фотографии котиков или щеночков в интернете опасна для наших зубов. Об этом сообщил британский стоматолог.

Многие из нас любят подолгу просматривать фотографии кроликов, кошечек или собачек в интернете, которые кажутся невероятно милыми. Однако, по мнению британского стоматолога Ризвана Махмуда из Лондона, привычка любоваться этими питомцами опасна для зубов. Дело в том, что эти фотографии вызывают так называемую "милую агрессию".

Так именуют диморфное выражение, при котором внешние действия или выражения человека не соответствуют тому, что он ощущает внутри. Ярким примером этого можно назвать слёзы счастья, когда человек плачет, испытывая радость. Дантист из Лондона полагает что при просмотре этих фотографий щенков и котят люди начинают сжимать зубы так, что представляет опасность для них, как сообщает The Daily Mail.

В результате, возникает повышенная вероятность появления трещин, сколов и тому подобных повреждений зубов. Это мгновенное физическая реакция, при которой человек видит что-то милое вроде пушистого котёнка или щенка, и это заставляет его реагировать физически, а не вербально. Для того, чтобы нанести зубам вред, не всегда требуется сильное давление. Поэтому при просмотре таких фотографий нужно следить за ртом.

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