Стоматолог: зубная боль на улице зимой может возникать из-за сниженного иммунитета

Зимой зубная боль на улице может возникать из-за пониженного иммунитета, цитрусовых или горячих напитков. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Владимир Лосев.

Специалист объяснил в беседе с "АиФ", что на холоде можно простудиться, из-за чего возникает боль в области зубов у людей с низким иммунитетом.

Чтобы избавиться от боли, доктор посоветовал не стискивать зубы, дышать через нос и пользоваться пастой для чувствительных зубов.

До выхода на улицу не следует есть цитрусовые. Даже долька лимона, грейпфрута или апельсина может повысить чувствительность зубов и привести к болезненным ощущениям, добавил врач.

С осторожностью нужно употреблять и горячие напитки на холоде. Перепад температур эмали зубов также приводит к боли, заключил он.

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