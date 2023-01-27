Кардиолог Казаченко: самолечение по интернету и сон по выходным убивают сосуды

Даже пассивное курение может спровоцировать развитие атеросклероза. А ещё для сосудов очень опасна привычка подольше спать в выходные.

От проходимости сосудов зависит здоровье человека в целом. Атеросклероз грозит нам самыми разными проблемами, включая инфаркты, инсульты и нарушения памяти. Кардиолог и сомнолог Александр Казаченко рассказал о том, какие привычки негативно влияют на здоровье сосудов. Одной из самых вредных является курение, причём не только активное, но и пассивное, когда кто-то курит рядом с нами. Опасна и мода лечиться у "доктора Google".

"Для меня как для врача, постоянно повышающего свою квалификацию, стремление пациентов к "самодиагностике" всегда вызывает большое недоумение, — заявил доктор Казаченко "Газете.Ru". — Удивительно, как часто люди больше верят информации с сомнительных интернет-ресурсов, чем врачу, за плечами у которого минимум восемь лет обучения, не считая различных курсов и самообразования. Последнее слово в выборе методов лечения и профилактики должно оставаться за нами. Так что при подозрении на атеросклероз обращаться стоит не к "гуглу", а непосредственно к врачу".

К факторам риска атеросклероза доктор Казаченко относит злоупотребления алкогольными напитками и отсутствие физических нагрузок. Малоподвижный образ жизни — это вообще проблема современного поколения, которая уже спровоцировала эпидемию ожирения и диабета. К примеру, в США от ожирения страдает 40% (!) всего взрослого населения. Наконец, вредной является привычка отсыпаться по выходным, ведь она связана с тем, что у человека хронический недосып в будни, из-за чего организм постоянно активирует ответственные за стресс системы.

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