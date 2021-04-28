Пассивное курение повышает риск развития рака полости рта на 51%

Пассивное курение может вызвать развитие рака полости рта. К такому выводу пришла международная группа экспертов.

Научная работа опубликована в издании Tobacco Control.

Учёные проанализировали пять научных исследований с участием 6977 человек. Почти 3500 из них подвергались воздействию пассивного курения.

Оказалось, что у пассивных курильщиков риск развития онкологических заболеваний полости рта выше на 51%.

Риск развития рака повышает и продолжительность воздействия табака на лёгкие и рецепторы человека, находящегося рядом с курильщиками. Так, при регулярном вдыхании дыма течение 10 и более лет риск развития рака повышается в два раза.

Обычное курение также может спровоцировать развитие этой болезни, как и употребление алкоголя.

Электронные испарители на самом деле тоже опасны для здоровья. Дело в том, что химические вещества, использующиеся для приготовления жидкости для "парения", негативно отражаются на состоянии внутренних органов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.