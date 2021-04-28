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Пассивное курение повышает риск развития рака полости рта на 51%

Здоровье » Здоровье и профилактика

Пассивное курение может вызвать развитие рака полости рта. К такому выводу пришла международная группа экспертов.

Пассивное курение повышает риск развития рака полости рта на 51%

Научная работа опубликована в издании Tobacco Control.

Учёные проанализировали пять научных исследований с участием 6977 человек. Почти 3500 из них подвергались воздействию пассивного курения.

Оказалось, что у пассивных курильщиков риск развития онкологических заболеваний полости рта выше на 51%.

Риск развития рака повышает и продолжительность воздействия табака на лёгкие и рецепторы человека, находящегося рядом с курильщиками. Так, при регулярном вдыхании дыма течение 10 и более лет риск развития рака повышается в два раза.

Обычное курение также может спровоцировать развитие этой болезни, как и употребление алкоголя.

Электронные испарители на самом деле тоже опасны для здоровья. Дело в том, что химические вещества, использующиеся для приготовления жидкости для "парения", негативно отражаются на состоянии внутренних органов.

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Пассивное курение
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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