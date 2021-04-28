Пассивное курение может вызвать развитие рака полости рта. К такому выводу пришла международная группа экспертов.
Научная работа опубликована в издании Tobacco Control.
Учёные проанализировали пять научных исследований с участием 6977 человек. Почти 3500 из них подвергались воздействию пассивного курения.
Оказалось, что у пассивных курильщиков риск развития онкологических заболеваний полости рта выше на 51%.
Риск развития рака повышает и продолжительность воздействия табака на лёгкие и рецепторы человека, находящегося рядом с курильщиками. Так, при регулярном вдыхании дыма течение 10 и более лет риск развития рака повышается в два раза.
Обычное курение также может спровоцировать развитие этой болезни, как и употребление алкоголя.
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