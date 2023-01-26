Инфекционист Тимаков: при одновременном ударе гриппа и "кракена" страдают разные клетки

Если непривитый человек в одно и то же время заразится гриппом и новым штаммом ковида "кракеном", кумулятивный эффект может быть тяжелым. Об этом поведал инфекционист Евгений Тимаков.

Хотя в нашей стране более половины населения сделали прививки от гриппа и ковида, для многих россиян существует угроза одновременного заражения гриппом и штаммом "кракен". В этом случае крайне важно вовремя распознать эти болезни, а для этого следует иметь наготове экспресс-тесты. По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, один мазок не всегда является информативным. Но что же происходит с организмом, если там одновременно развиваются два патогена?

"Будет поражение одних и тех же органов, но разных клеток, то есть каждый вирус входит в свою клеточку, — рассказал доктор Тимаков ИА SM. News. — Вирус, когда входит в клетку, разрушает её, продолжая заражать остальные клетки. Так вот если два вируса бьют по одному и тому же органу, он страдает в два раза больше, чем это было при одной болезни. Так как грипп и коронавирус бьют и по сосудам, и по сердечно-сосудистой системе, и по лёгким, в первую очередь, то, соответственно, одновременное заражение может, соответственно, быть чревато госпитализацией и более частыми осложнениями".

Тимаков напомнил, что от гриппа имеются специализированные лекарства, и против COVID-19 тоже есть специфические препараты, принимать которые можно в первые дни после заражения. Если человек уже прививался от гриппа и от коронавируса, вероятность развития тяжёлой формы этих болезней, даже при их одновременной атаке, очень невелика.

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