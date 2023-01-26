Онколог Раджабова: заболеваемость меланомой в России растёт из-за лучшей диагностики

В России заметно увеличилось количество жертв меланомы, но это связано не с тем, что люди стали болеть чаще. Просто врачи лучше диагностируют это коварное заболевание.

Если в 2008 году в России диагностировали 7 744 случая меланомы, это в 2020, по данным ВОЗ, уже более 12 000 случаев. Однако подобное связано не столько с тем, что россияне стали чаще сталкиваться с этой смертельной разновидностью рака крови, сколько с тем, что её лучше выявляют врачи. Повысился и уровень самообразования пациентов, как считает врач-онколог Замира Раджабова.

"Если меланома имеет первую стадию, если нет метастазов, то хирургического удаления может быть достаточно, — рассказала Замира Раджабова Газете. Ru. — Если же меланома метастазировала в лимфоузлы, то удаляется и меланома, и пораженные лимфоузлы, а дальше назначается лекарственная системная терапия. И меланомы бывают разные. Меланому кожи сравнительно легко заметить, о ней говорят чаще всего. А с меланомой слизистых оболочек пациенты могут долго ходить от одного врача к другому, пока не попадут к онкологу и не получат верный диагноз".

И всё-таки количество заболевших меланомой медленно увеличивается, что связано и с возросшим туристическим потоком россиян в южные страны, а также популярностью соляриев. Именно ультрафиолетовое излучение является главным фактором риска этой разновидности опухолей кожи. Если обычные типы рака кожи имеют выживаемость на уровне более 90%, то злокачественная меланома относится к числу самых опасных и агрессивных, она быстро прогрессирует, и летальность здесь может достигать свыше 40%.

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