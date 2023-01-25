Свекольный сок повышает мышечную силу не хуже протеиновых коктейлей

У дорогостоящих протеиновых коктейлей при занятиях с отягощениями появилась альтернатива. Учёные полагают что их может эффективно заменить простой свекольный сок.

Многие люди, набирающие мышечную массу в спортзале, активно налегают на протеиновые коктейли. Однако далеко не у каждого человека желудок воспринимает их нормально. И вот учёные выяснили, что хорошей альтернативой этих напитков является свекольный сок, увеличивающий мышечную массу и позволяющий повышать весовые показатели во время тренировок, а также выполнять больше повторений.

Такие овощи, как свекла, богаты химическими веществами нитратами, повышающими уровень кислорода. А это связано с увеличением выносливости. Также во время тренировок может помочь и кофе, который стимулирует центральную нервную систему и обеспечивает организм большим количеством энергии, как установили учёные из Университета Эксетера. Об этом сообщает The Daily Mail.

В их экспериментах приняли участие 10 здоровых молодых людей в возрасте 20 лет, соблюдавшие три дня до начала эксперимента диету с низким содержанием нитратов без листовых овощей. Затем их разделили на две группы, и половина выпивала перед тренировками аналогичный свекольному соку напиток, богатый нитратами, а половина — напиток-плацебо. По внешнему виду, запаху и вкусу напитки были неотличимы.

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