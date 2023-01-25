Психолог: скучная жизнь опасна для мозга пенсионера

После выхода на пенсию люди должны стремиться к тому, чтобы их жизнь не стала однообразной и скучной. В противном случае, это может привести к серьёзным мозговым нарушениям.

Никому не избежать возрастных изменений мозга, ведь это такой же естественный процесс, как и старение. Однако в наших силах смягчить их воздействие и затормозить скорость развития. Особенно актуально это для людей, которые выходят на пенсию. Однообразная, скучная жизнь представляет опасность для их интеллекта, как подчеркивает психолог, профессор кафедры психологии и педагогики Новосибирского государственного технического университета Ольга Разумникова.

"Когда ослабевает характерная для молодого возраста кратковременная память, помогает зубрёжка — действенный способ тренировки, — рассказала Ольга Разумникова "Российской газете". — Взрослым необходимо продолжать учиться всю жизнь, чтобы ее продлить. Гиппокамп, отдел головного мозга, отвечающий за формирование новой памяти и пространственную ориентацию, очень нежная структура. Его нейроны гибнут от гипоксии, стресса, негативных экологических факторов. Но, как часто бывает, самое чувствительное способно восстанавливаться, и нейроны гиппокампа не исключение. Именно поэтому представители творческих профессий, учёные довольно часто оказываются долгожителями. Некоторые артисты способны заучивать роли и в 70 лет!"

Она подчёркивает, что для пенсионеров сгодится любая форма мозговой активности от обычного разгадывания кроссвордов до осваивания совершенно новых для них областей вроде интернета и гаджетов. Ни в коем случае нельзя забывать про живое общение, то есть друзей, родственников, соседей. Всё это представляет собой ту самую живительную стимуляцию мозга, благодаря которой он сохраняет работоспособность максимально продолжительный срок.

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