Психолог Хадарцева: эмоциональная сдержанность влияет на продолжительность жизни мужчин

Продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин, так как с раннего детства их заставляют сдерживать эмоции. Об этом заявила психолог Юлия Хадарцева.

Специалист подчеркнула, что каждый человек должен уметь чувствовать свои эмоции, осознавать их и научиться с ними работать.

"Мальчики менее эмоциональны, потому что у нас есть правило, что им нельзя плакать. Поэтому мужчины меньше живут, ведь им с самого детства говорят, что они должны молчать", — заявила Хадарцева в беседе с Радио 1.

Человеку необходимо проживать свою истинную суть, так как влияет на продолжительность жизни, отметила психолог.

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