Мужчины склонны переоценивать себя, а женщины — наоборот

Почему миром правят в основном мужчины, а не женщины? Этот факт вовсе не указывает на то, что представители сильного пола умнее или талантливее. Нет, виной всему — гендерные установки, засевшие у нас в голове, утверждают исследователи.

Реакция на неудачу

Так, команда специалистов из Парижского университета во главе с Клотильдой Напп провела исследование, которое показало, что в случае неудач женщины обычно склонны винить во всем себя, а мужчины — списывать провал на обстоятельства и невезение. Скажем, если женщина провалила собеседование по поводу работы, она будет думать, что плохо подготовилась, тогда как мужчина подумает, что просто не понравился потенциальному работодателю, что тот был пристрастен.

Эти данные были получены в результате опроса более 500 000 студентов из 72 стран, проведённого в рамках Программы международной оценки учащихся. Целью опроса было проанализировать отношение молодых людей к конкуренции, степень их уверенности в себе и ориентации на будущую карьеру.

Скажем, один из вопросов был сформулирован так: "Когда я терплю неудачу, я боюсь, что у меня может не хватить таланта". Выяснилось, что при одинаковой успеваемости девушки чаще отмечали у себя отсутствие таланта, чем юноши, если они, к примеру, не могли сдать экзамен или терпели другие неудачи в учебном процессе. Тогда как студенты мужского пола чаще приписывали причины неудач внешним факторам — мол, преподаватель был не в духе, и т. п.

Негативный эффект

Авторы исследования считают, что подобные установки могут отрицательно сказаться на представителях обоих полов. В частности, мужчины будут больше полагаться на свои способности и "забивать" на учёбу, а женщины — отказываться от перспективной карьеры якобы из-за отсутствия способностей.

"Этот стереотип может сдерживать женщин в карьере, которая, как считается, требует блестящих результатов, и может быть связан с гендерными различиями в конкурентоспособности, уверенности в себе и готовности работать в мужских профессиях, таких как информационные и коммуникационные технологии", — заключают эксперты.

И с интеллектом то же самое

Похожие итоги получены и сотрудниками Школы прикладной психологии Университета Гриффита. Их исследование было направлено на оценку мужчинами и женщинами своих умственных способностей. Ведь, как известно, одни люди склонны переоценивать свой интеллект, а другие его, напротив, недооценивают.

И тут опять выяснилось, что мужчины, как правило, считают себя умнее, чем есть на самом деле, а женщины оценивают свой IQ куда скромнее.

В исследовании приняли участие несколько десятков добровольцев обоего пола. Сначала им рассказали, что две трети всех людей на планете обладают коэффициентом интеллекта в диапазоне от 85 до 115 баллов. Затем участников попросили самостоятельно оценить свой интеллект, не проходя тест. Средний показатель составил 107,55 балла, что было немного выше среднего.

На следующем этапе испытуемые должны были пройти собственно тест на IQ. Оказалось, что у представителей сильного пола результаты теста в среднем были ниже, чем те, которые они приписали сами себе, а у женщин выше.

Всё дело в гордыне и смирении!

Исследователи полагают, что интеллектуальный образ, формируемый самим человеком, может являться "самоисполняющимся пророчеством". То есть, если человек убедит себя, что он чего-то не может, то он и не будет действовать в этом направлении.

Например, девочки и девушки склонны в школе или колледже выбирать менее сложные курсы и предметы, так как считают, что у них "не хватает мозгов" для того, чтобы заниматься естественными науками, математикой или программированием. Также они готовы согласиться на более низкую заработную плату при равных обязанностях со специалистами-мужчинами. Это тоже связано с недооцениванием собственного потенциала.

Психолог Эдриан Фернэм связывает это с тем, что во многих культурах издавна существовало понятие о мужской гордыне и женском смирении. То есть женщина изначально должна признавать, что в этом мире ей отведены только вторые роли. Но мир-то давно поменялся, и многие возможности сейчас в равной степени доступны представителям обоих полов! Надо как-то решать этот вопрос, говорят учёные.

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