Джоан Роулинг выступила против диктатуры толерантности

Движение Black Lives Matter настолько расширило горизонты измененного сознания, что заставило западных деятелей литературы и искусства заговорить о свободе мнений.

Известная британская писательница Джоан Кинг Роулинг, "мама" Гарри Поттера, в числе других 150 известных людей подписала открытое письмо "О справедливости и открытости дискуссий".

Я к вам пишу

Авторы обращения надеются, что в цивилизованном мире все-таки признают право каждого человека на свое мнение. Деятели культуры обращают внимание на то, что в странах коллективного Запада насаждаются "идеологическое единообразие и нравственная категоричность". Подписавшие заметили тренд превращения толерантности (терпимости) в инструмент принуждения следовать определенным установкам:

"Склонность осуждать получает все большее распространение и в нашей культуре: нетерпимое отношение к противоположным точкам зрения, мода предавать людей шельмованию и остракизму, тенденция растворять сложные политические проблемы в ослепляющем потоке нравственной категоричности".

Деятели искусства озабочены тенденциями, которые, по их мнению, лишают их права на "творческие эксперименты, риск и ошибки". Они призвали оставить за ними право не соглашаться с вновь принятыми правилами фильтрации мнений без угрозы тяжелых последствий для их творчества.

Сама Джоан Роулинг не так давно подверглась обструкции за свое невинное замечание автору колонки в одном из изданий. Писательница обратила внимание на заголовок "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют".

Джоан Роулинг пошутила, что автор колонки забыл упомянуть слово "женщина". Ее тут же обвинили в трансфобии (есть и такое). И это при том, что до настоящего времени ни у одного бывшего мужчины не были замечены "критические дни" и никто из них так и не забеременел.

Игры сознания

Тренд — глобален. Для каждой группы стран, объединенных определенной ментальностью, и заморочки свои. Похожа лишь схема загона в морально-этические рамки. Западному сообществу, которое развивалось в своей системе ценностей, за последний век предлагались разные увлекательные варианты:

то марксистские идеи;

то безудержная сексуальная революция;

то феминизм;

то гендерные игры;

то битва за ЛГБТ;

то отказ от национальной идентичности;

теперь на щит подняли тему расизма.

Разумеется, протестная активность профсоюзов и других общественных организаций никуда не исчезла. По-прежнему в западном мире в почете солидарность трудящихся в борьбе за свои права, чего не скажешь о колыбели пролетарской революции.

Идеи же, которые способны стать триггером для всех слоев общества, рождаются в последние годы довольно часто. Взять хотя бы то же движение Black Lives Matter, которое в один миг стало популярнее постоянно обнажающихся известных моделей и темы сексуальных домогательств.

Гарри Поттер и меч толерантности

Эстетика BLM настолько проросла в сознание некоторых скучающих граждан, что тот, кто сумеет творчески объединить тему стояния на коленях с извинениями с идеологемами ЛГБТ, феминизма и экоактивистов, сможет управлять общественными трендами западного мира в ближайшее десятилетие. Разумеется, и навязывать морально-этические кондуиты.

Деятелей искусства, как и других граждан, новая система ценностей, по сути, ограничивает в симпатиях и антипатиях. Людей фактически лишают права на собственные суждения искусственными рамками толерантности.

Законодательство, конечно, по-прежнему стоит на страже прав и свобод, но общественное давление может заставить человека изменить своим принципам, отказаться от уже сформированного мировоззрения и сдаться на милость диктатуре толерантности.

Меч толерантности ведь сечет без разбора. Обычный человек, политик или мегазвезда может неосторожно пошутить, заблудиться в собственных формулировках и тут же получить порцию ненависти. Причем нередко и с далеко идущими последствиями, как это случилось с известным продюсером Харви Вайнштейном, которому припомнили реальные или мнимые грехи тридцатилетней давности.

Кто там будет разбираться, когда на кону общая вдохновляющая идея растоптать чью-то репутацию или профессиональный успех. Об этом и тревоги тех 150 подписавших открытое письмо граду и миру.

Движение по общему пути

Россию также не обошли мировые тренды на коллективную активность. Идеологема победителей по жизни, которую продвигает агитпроп правящей в стране политической элиты, рождает свои формы, лозунги и трансформирует сознание.

Вроде бы и ничего не требуется делать, когда проснулся утром и уже всех победил с ощущением знания исторической правды, которую так до конца никто и не рассказал. С таким настроением и веселее выходить на митинги поддержки "линии партии" за обещанные отгулы.

Исторические даты, связанные с величайшими трагедиями страны, лихо превращаются в карнавал. Неустроенность и безнадега в малых русских городах вроде бы уходит на задний план, когда в федеральном телевизоре происходит феерия "особого пути" и обреченности на успех без особого напряга. Надо лишь верить в непорочность действующей власти — и все получится. Даже реклама препарата от боли выглядит соответствующе:

"Не зря слово "перетерпеть" у нас не про боль, а про умение жить, радоваться".

Перетерпеть — это все про ту же толерантность, только вид сбоку и с отечественным ментальным наполнением. Видимо, поэтому культивируется единственно верное мнение, что любая критика власти — признак продажности иностранным спецслужбам.

Когда же любовь к Родине трактуется как лояльность единственной политической группе и их бессменному лидеру, то трудно найти отличие между подходами BLM или других радикальных движений.

Как и с темой толерантности, которая породила погромы и хулиганские выходки в США и Европе, рождается агрессивная эстетика и в России. Меняются сознание, система ценностей и даже лексика. Можно и не понять с первого раза, что же такое высказал тот же чиновник или окрыленный агитпроповскими инъекциями из телевизора обычный гражданин. Примерно как в пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич меняет профессию":

Милославский — Бунше:

— Отвечай ему что-нибудь… а то ты видишь, человек надрывается.

— Я на иностранных языках только революционные слова знаю, а все остальное забыл.

Российские деятели культуры, которые не считают для себя приемлемым в эстетике отечественного варианта BLM вставать на колени с извинениями за собственное мнение, тоже пишут открытые письма. Правда, эффект от их творчества в эпистолярном жанре не сильно велик. Да и изложить суть отечественного "особого пути" фундаментальнее, чем у Михаила Булгакова, вряд ли у кого получится.