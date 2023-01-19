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Врач Варфоломеев: газировка и конфеты провоцируют развитие тромбоза

Здоровье

Газированные напитки и конфеты — два вредных продукта, провоцирующие развитие тромбоза. Об этом сообщил кардиолог Олег Варфоломеев.

Врач Варфоломеев: газировка и конфеты провоцируют развитие тромбоза

По его словам, в газировке содержится много сахара, который нарушает процессы свёртывания крови. Он порекомендовал россиянам заменить такие напитки небольшим количеством тёмного шоколада, орехами, фруктами или любой другой пищей, насыщенной питательными веществами.

"Худшие продукты, которые вы можете съесть — это газированные напитки и конфеты", — отметил специалист в интервью МедикФорум.

Кардиолог также призвал не злоупотреблять продуктами, насыщенными крахмалом и солью. Это снизит риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, заключил доктор.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что для профилактики тромбоза следует придерживаться правил здорового образа жизни и принимать рыбий жир. Как подчеркнул специалист, Омега-3 — единственная субстанция, которая позитивно влияет на свёртываемость крови.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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