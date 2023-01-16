Диетолог Стародубова: острые специи в пище не способствуют похудению

Диетолог Антонина Стародубова развеяла популярный миф о том, что добавление острых приправ и специй в различные блюда помогает бороться с лишними килограммами.

В интервью РИА Новости специалист отметила, что специи позволяют лишь поддерживать нормальную массу тела и здоровый метаболизм. При этом эксперт подчеркнула: если человек регулярно употребляет острую пищу, он может столкнуться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и обострением хронических болезней.

По её словам, умеренное количество пряных овощей, трав и приправ в блюдах в совокупности со здоровым питанием и ежедневной физической нагрузкой положительно повлияет на функционирование организма.

Как пояснила Стародубова, взрослым людям не следует употреблять свыше 10-15 граммов свежего и 0,5 граммов сухого острого перца в день.

Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко заявила, что ожирение может стать причиной сахарного диабета, психических нарушений и патологий сердечно-сосудистой системы.

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